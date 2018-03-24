Erdoğan Arıkan özür diledi: ‘İfade şeklim yanlıştı ama düşüncelerim hala aynı’

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e elenmesinin gerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili sözleri tepki çeken TRT Spikeri Erdoğan Arıkan, özür diledi.

İşte o sözler:

“Ayrıntılarıyla takımların bugünkü durumları, sahada oynayanlar ilgili değerlendirme yaptım. Bu fazla başka yerlere gitti ve öbür bir seziş oluştu. Söylediklerimden bir sözcük ayrı yerlere çekilince oluşan idrak hem beni, hem de TRT’yi çok üzdü. Bu değişik algının oluşmasından dolayı üzgünüm. Bundan dolayı tüm futbolseverlerden özür diliyorum. Benzeri ben bu iki takımdan birini tutan ben, başka bir takımlıymışım ve başka bazı adına konuşuyormuşum gibi gündeme getirildi. Düşüncelerim hala benzer. Ifade şeklim yanlıştı fakat bunları söylemekten geri adım atmayacağım.”

NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı davetli ettiği derbi karşılaşması öncesinde söyledikleriyle sosyal medyada gündeme oturan ve iki ezeli rakibin taraftarlarının da tepkisini çeken Erdoğan Arıkan, TRT Spor’da “Cuma günü söylediklerim sosyal medyada gündem oldu. Benim yorumum, takımların şu anki durumlarıyla ilgiliydi. Biraz ironik ve çarpıcı şekilde sununca çok pozitif gündeme geldi olay. Ancak ne kulüplerle, ne de bu kulüplerin geçmişleriyle ilgiliydi” ifadelerini kullandı. Erdoğan Arıkan Galatasaray ve Fenerbahçe için “Büyük kulüplerin minik takımları onlar” demişti. (Bağımsızlık)

Tarih: 20.03.2018 09:27

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Kaynak: www.ajansspor.com

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