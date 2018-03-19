Enes Ünal, Atletico Madrid’i tuş etti! 16 dakikada iki gol…

Villarreal ile Atletico Madrid, İspanya La Liga’nın 29. hafta mücadelesinde aleyhinde karşıya geldi.

Villarreal 2-1 Atletico Madrid

20’ 0-1Griezmann (p)

82’ 1-1Enes Ünal

Atletico Madrid 20’de Griezmann’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Maça protez kulübesinde başlayan Enes Ünal, 74’te Pablo Fornals’ın yerine oyuna girerken 83’te Alvaro Gonzalez’in ortasında şahane bir kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi.

90+1’de bir defa daha sahneye meydana çıkan ulusal futbolcu arka direkte fırsatçılığını konuşturdu ve takımını galibiyete taşıdı.

Villarreal puanını 47 yaparken ikinci Atletico Madrid 64 puanda kaldı. Lider Barcelona ile Atletico arasındaki puan farkı 11’e çıktı.

Tarih: 18.03.2018 22:13

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Kaynak: www.ajansspor.com

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