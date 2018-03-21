Emre Mor, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Emre Mor, ulusal takım kadrosundan çıkarıldı! Genç oyuncu, hastalığı nedeniyle İrlanda ve Karadağ maçlarında forma giyemeceğini açıkladı.

sosyal ağ hesabından tanımlama yapan Celta Vigo’nun genç oyuncusu, “Maalesef dün takımım Celta’nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye’nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ’a karşısında başarılar diliyorum” dedi.

Ulusal takımda, sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak da aday kadrodan çıkarılmış ve bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa ziyafet edilmişti.

Tarih: 19.03.2018 23:48

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







