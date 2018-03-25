Eljif Elmas neden kadroda yok?

Fenerbahçe’de Makedon futbolcu Eljif Elmas ligde oynanan son 4 maçta kadroya girmedi. Eljif’in belindeki ağrıları sebebiyle görev almadığı kaydedildi.
Eljif Elmas, Fenerbahçe’de neden oynamıyor? Makedon futbolcu ligde oynanan son 4 maçta kadroya girmedi.
Sarı-lacivertli futbolcu Eljif’in belindeki ağrıları nedeniyle tahsis almadığı kaydedildi.
Ancak genç oyuncu, ülkesinin milli ekip davetini kabul etti. 18 yaşındaki futbolcunun hazırlık maçlarında oynayıp oynamayacağı ilgiyle bekleniyor.
Fenerbahçe Afiyet Kurulu, ağrılarını edip çoğu idmana katılmayan Eljif’in sahaya çıkmaması yönünde tavsiyede bulundu. (Akşam)
Tarih: 20.03.2018 13:36
——————————-
Kaynak: www.ajansspor.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da