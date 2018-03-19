Elia’dan şampiyonluk sözleri!

Elia, Başakşehir’in 1-0 kazandığı Beşiktaş maçının ardındaki beIN Sports’a konuştu.

Mücadelede takımın namına tek golü atan Hollandalı oyuncu, “Bilhassa ilk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarıda oynadığımız futbol değildi, uzun top oynadık ama böyle oynamak gerekiyordu. Kazanmamız gerekiyordu. Çok fazla konuşmak istemiyorum, görebilen gördü. Bir dahaki maçlarda daha iyi oynamalıyız ve kazanan olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 18.03.2018 21:14

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Kaynak: www.ajansspor.com

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