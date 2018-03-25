Dünya rekorunu kırdı, şehitlerimize ithaf etti

Milli sporcu Birgül Erken, tek nefesle su altında bisikletle 59,6 metre kat ederek dünya rekoru kırma başarısı gösterdi. Erken, kırdığı bu rekoru Çanakkale Şehitleri ve Mehmetçiğe ithaf ettiğini belirtti.

Dünya rekorunu kırdı

Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale Valiliği’nin 18 Mart anma programında, Çanakkale’yi dünyaya duyuracak rekora imza attı. ‘Su aşağıda tek nefesle bisikletle en uzun mesafeyi kat etme’ branşında 59,6 metreyi 2 dakika 24 saniye 29 salisede tamamlayan Erken, Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

24 kişilik ekip karşıladı

Rekor denemesi bugün sabahleyin saat 11.30’da Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Çanakkaleli Ulusal Sporcu Birgül Erken’i Çanakkale halkı da yalnız bırakmayarak salonu doldurdu. Son hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte alkışlar eşliğinde havuza giren Erken, derin bir nefes alarak su altında bisikletiyle ilerlemeye başladı. Su aşağı 59,6 metreyi 02.24.96 saniyede tamamlayan Erken’i AKUT Spor Kulübü’nden 24 kişilik ekip karşıladı.

Şehitlerimize ithaf etti

Havuzdan çıktıktan sonradan gazetecilere açıklamalarda yer alan Birgül Erken, “Tabii bu rekoru ben kırmış görünsem de, arkamda büyük bir takım vardı. Suyun aşağıda bizler ayrı bir spor yapıyoruz. Özgürlük dalışı tanıtmak anlamına da geliyor. Bu, daha artı oksijensiz teneffüsle, daha pozitif zor bir meslek gerçekte. Biz bunu bilimsel olarak araştırdık ve 19 kat daha şiddet olduğunu tespit ettik. Ben derhal dikey olarak suyun direncine aleyhinde çaba verdim. Doğrusu zordu. Bu rekoru şehitlerimize ithaf etmek benim için keza bir gurur. Bu vatan için canlarını veren nice şehitlerimiz var. Çanakkale destanı burada yazıldı. Rekoru bugüne eşit getirmek bilhassa istediğim bir şeydi” diye konuştu.

Tarih: 20.03.2018 14:27

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Kaynak: www.ajansspor.com

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