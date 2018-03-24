Down sendromlu sporcular engel tanımıyor

Kalıtımsal çeşitlilik sebebiyle ailelerin desteğiyle yaşamını sürdüren down sendromlu bireyler, sporda elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor. Sporcular, değişik branşlara başarılarıyla damga vuruyor.

Kayda Değer başarılar elde ettiler

Yüzme, cimnastik, atletizm, buz pateni gibi engebeli spor branşlarını aileleri ve eğitmenlerinin desteğiyle sürdüren down sendromlu sporcular, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla doruk gösteriyor.

Ailesinin kaslarının gelişimi için 5 sene önce yüzme kursuna yazdırdığı 17 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin, Fransa’nın başkenti Paris’teki Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası’nda, 50 ve 100 metre kelebekte kendi yaş grubunda 2 dünya rekoru ve 5 madalya sahibi oldu.

Down sendromlu kızının kendisine tanım edilemez duygular yaşattığını gösteren anne Melek Öztekin, “Onunla gurur duyuyorum. Bana kızın dünya rekoru kıracak deseler inanmazdım. Önceden çekingen, sessiz olan kızım, spora başladıktan sonradan daha girişken ve azimli oldu. Kendisine hedefler koyuyor. Dünya şampiyonu almak istediğini söylüyor.” dedi.

Ece birinciliği kimseye kaptırmıyor

İzmir’deki Urla Gençlik Spor Kulübünün tek down sendromlu sporcusu olarak 5 yıl önce cimnastiğe başlayan Ece Keyifli (17) de Türkiye şampiyonluklarını kimseye bırakmıyor.

2012 yılından bu yana Türkiye Özel Sporcular Federasyonu (TÖSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Artistlik Cimnastik Şampiyonası’na katılan sporcu, her katıldığı yarışmada altın madalyalar elde etti.

Ece’nin cimnastikle tanışmasının hayatı için dönüm noktası olduğunu bildiren anne Neriman Keyifli, “Ece’nin çember gerçekleştirmek için bir yıl çalıştığını bilirim. Bıkmadan usanmadan, o çemberi yapana dek uğraştı. Eğer yapabileceğine inanırsa kuşkusuz vazgeçmiyor, fiilen başarması harika.” diye konuştu.

15 yaşında 20 madalya sahibi

İzmirli 15 yaşındaki down sendromlu Selin Durgut ise yeteneğini yüzme, dans, cimnastik ve buz pateni gibi öbür spor dallarında sergileyerek 15 yaşında 20 madalya elde etme başarısını gösterdi.

Anne Fatma Durgut, Selin gibi bir kızı olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, duygularını şu sözlerle açıklama etti:

“çok büyük bir gurur. Down sendromlu olmayan bir çocuğa bilgi vermek için 1 kere uğraşıyorsanız biz 100 kere çabalıyoruz. ‘Anne’ diyebilmesini bile 2-3 sene bekledik. Sporu da güç öğrendi lakin azimliydi, pes etmedi. Bu zorluğun sonucunda güzel şeyler olunca mutlu oluyoruz.”

Onat’ın hikayesi

İzmir’de yaşayan down sendromlu Onat Soysal da (23) annesinin öğrettiği yüzmedeki başarısıyla tüm engellilere örnek oluyor.

8 yıldır katıldığı TÖSFED Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde dağıtılmış branşlarda dereceler elde eden Soysal, ulusal takımla 2016 yılında İtalya’da düzenlenen DİSSİO Avrupa Şampiyonası’na katılarak 200 metre kelebekte final yüzdü.

Down sendromlu çocukların gelişimin zor olduğunu gösteren anne Handan Aktaş, “Hayatımız hastanelerde geçti. Spor tamamen çocuklarımızı birincilik kürsüsünde görmemiz bize gurur veriyor.” dedi.

Futsalda milli takıma girdi

Yüzmede elde ettiği madalyaların ardındaki alaka duyduğu futbolda kendisini geliştiren 19 yaşındaki Muammer Sinan Kuş, TÖSFED kadar Futsal Milli Takımı’na seçildi.

Milli takımla birlikte Antalya ve Ankara’daki kamplara katılan milli sporcunun yüzmeden sonradan hedefi futsalda ulusal takımla şampiyonluklar .

Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda çok sayıda birincilik ve derece elde eden Sergen Aşkın (24) temmuz ayında Kanada’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Sergen’in spor doğruca sosyalleştiğini söyleyen anne Semra Aşkın, down sendromlu bireylerin çocuklarını mutlaka sporla tanıştırması gerektiğini ifade etti.

Kanada için hazırlık yapan bir öteki yüzücü 22 yaşındaki Özgün Öktem de geçen yıl Fransa’da düzenlenen DSISO Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda, elde ettiği 200 metre kelebek ve 800 metre serbestteki Avrupa 4’üncülüğü derecesini ilerletmek istiyor. Anne Bediha Öktem, oğlunun bundan böyle kendisine hedefler koyduğunu ve yaşamını buna kadar şekillendirdiğine dikkat çekerek, “Dünya Şampiyonası’nda oğlumun yarıştığını görmek orada Türk bayrağımızın dalgalandığını görmek bizler için çok büyük bir kibir.” şeklinde konuştu.

Manisa’da 3 sene önce sporla tanışan 14 yaşındaki İsmet Ulutaş da gülle atma ve atletizmde kısa sürede böylece fazla başarı elde etti.

TÖSFED göre geçen yıl Antalya’da düzenlenen müsabakalarda gülle atmada 4 dalda birincilik, 100 metre koşuda da Ege bölge birincisi olan İsmet Ulutaş, önümüzdeki bahar döneminde yapılacak yarışmalara hazırlanıyor.

Down sendromlu bireyler ailelerinin özveriyle yaklaşması gerektiğini ifade eden anne Çiğdem Ulutaş, “Onların bir adım ileri gittiklerini görmek bizi fazla mutlu ediyor. Bu bireylerin ellerinden tutuldukça yapamayacakları hiçbir şey yok.” dedi.

Cimnastikte Almanya sınavı

Yüzme, bisiklet, basketbol ve cimnastikte çok sayıda galibiyet elde eden Alper Öztürk (25) de temmuz ayında Almanya’da düzenlenecek Down Sendromlular Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için çalışmaları sürdürüyor.

Geçmişte oğullarının romatizmal hastalıklar için ilaç kullandığını, spor başladıktan sonradan bu rahatsızlıkların sona erdiğini anlatan anne Fatma Öztürk, “Spor uyarı dağınıklığı ve hiperaktivite problemlerini de önledi. Kilo problemlerini ortadan kaldırdı. Tüm down sendromlu bireylerin ailelerine sporu şiddetle tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kazanan keza garson

Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda bu sene 200 metre özgür kategorisinde 3’üncü olan 18 yaşındaki Berkay Demirci’nin hedefi ise bu ay sonunda yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanmak.

Hayal dahi edemedikleri mutlulukları yaşadıklarını anlatan anne Naime Demirci, oğlunun aynı zamanda Bornova ilçesindeki Down Kafe’de garson olarak çalıştığını, kendi parasını kazandığını, kendileri için bundan daha büyük bir mutluluğun olmadığını dile getirdi.

“İyi ama dünyaya getirmişim”

Manisalı 15 yaşındaki cimnastik sporcusu Eda Hücum, geçen sene İzmir’de düzenlenen Türkiye Sanatçı Ruhlu Cimnastik Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş madalya elde etti.

Kızının mayıs ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda derece olmak için antrenmanlarını sürdürdüğünü gösteren anne Gülşen Saldırı, “Eda, spora başladıktan sonradan öz güveni arttı. Yeter ama onlara bu imkanlar verilip, elinden tutulsun.” açıklamasını yaptı.

Tenisle 9 yaşında tanışan 15 yaşındaki down sendromlu Elvan Gökkaya, sonradan basketbol ve son olarak 5 yıldır da yüzme eğitimi alıyor. Yüzmede bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde 100 metre sırt ve 100 metre serbestte 2’incilik elde eden Elvan, yüzme antrenmanlarının yanında İyilik Atölyesi kafesinde çalışıyor ve dans ediyor.

“İyi ama Elvan’ı dünyaya getirmişim.” diyen anne Semra Gökkaya, toplumda onlara karşı olan ön yargıların kalkmasını istediklerini belirtti.

Türkiye Güzel Sanatlarla Ilgili Cimnastik Şampiyonası’nda denge ve tek bar kategorisinde Türkiye ikincisi olan 15 yaşındaki Umut Gökçeoğlu’nun başarılarıyla gurur duyan baba Hüseyin Gökçeoğlu da down sendromlu çocuklara yapılacak en büyük kötülüğün onları toplumdan gizlemek olduğuna dikkat çekerek, down sendromlu çocukların azimleriyle ailelerini şaşırttığını kaydetti.

Tarih: 20.03.2018 11:40

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Kaynak: www.ajansspor.com

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