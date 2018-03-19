Da Costa yaklaşık 3 ay sonra sahada

Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın kapanış maçında Beşiktaş’ı davetli eden Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalıları Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu’nun yokluğunda İrfan Can Kahveci ve Manuel Da Costa’ya ilk 11’de kısmet verdi.

Avcı, Beşiktaş aleyhinde takımını Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor ilk 11’iyle sahaya sürdü.

Da Costa takriben 3 ay sonradan sahada

Medipol Başakşehir’de Manuel Da Costa, takriben 3 ay daha sonra turuncu-lacivertli forma ile bir devlete ait maça çıktı.

Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında forma şansı bulabilen Da Costa, Beşiktaş müsabakasına birincil 11’de başlayarak bu sezon 4. kez bir lig mücadelesinde ödev aldı.

Da Costa, turuncu-lacivertli forma ile son devlete ait maçını 27 Aralık 2017’de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmandaki Akın Çorap Giresunspor mücadelesinde oynamıştı.

Çanakkale Deniz Zaferi unutulmadı

Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması öncesinde tribünlerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. sene dönümü dolayısıyla büyük bir koreografi yapıldı.

Tribünlerde Türkiye haritası şeklinde büyük bir Türk bayrağı açıldı. Türk bayrağının önünde ise Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından olan Seyit Onbaşı’nın 275 kiloluk top mermisini kaldırdığı an, Medipol Başakşehirli futbolcuların asker selamı verişi ve Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçik’in açtığı Türk bayrağı resmedildi.

Koreografinin üstünde ise “18 Mart 1915’te olduğu gibi. Bugün de çok olanlar yok inananlar kazanacak.” yazısı yer aldı.

Turuncu-lacivertli futbolcular da sahaya “Çanakkale geçilmez bu millet asla yenilmez” yazılı pankartla çıktı.

İki takımın oyuncuları ile sahaya çıkan çocuklar da seremonide Çanakkale Savaşı’nda Türk askerlerinin giydiği kıyafetlerle yer aldı.

Karşılaşma öncesinde ayrıca Fenerbahçe Kulübünde uzun yıllar futbol oynayan ve 95 yaşında ölüm eden eski milli futbolcu Halit Deringör için saygı duruşunda bulunuldu.

Arda Turan bu hafta da yok

Medipol Başakşehir’in devre arasında Barcelona’dan transfer ettiği Arda Turan, Beşiktaş maçının kadrosunda da yer almadı.

Sakatlığı süren Arda, Gençlerbirliği, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının arkasında Beşiktaş mücadelesinde de takımını yalnız bıraktı.

Emre Belözoğlu bir kayda değer maçı daha kaçırdı

Medipol Başakşehir’de kart cezalısı Emre Belözoğlu, ligin ilk yarısındaki Galatasaray ve ikinci devresindeki Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş karşılaşmasında da forma giyemedi.

Turuncu-lacivertli takımın 5-1 kazandığı Galatasaray mücadelesinde sakatlığı, 2-0 kaybettiği Fenerbahçe maçında da cezası sebebiyle forma giyemeyen Emre, Beşiktaş karşı da cezası sebebiyle takımındaki yerini alamadı.

Tarih: 18.03.2018 19:32

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Kaynak: www.ajansspor.com

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