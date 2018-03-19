Clichy’den hakem yorumu: ‘Maça etki etmemeliler’

Clichy, Medipol Başakşehir’in 1-0 kazandığı Beşiktaş maçının peşinde beIN Sports’a konuştu.

Mücadeleyi yorumlayan tecrübeli oyuncu, “İyi bir maç oldu, taraftar da fazlaydı. Ara Sıra normalden daha artı uğraş etmek gerekli biz de bunu yaptık. Takım anlamında iyi sıkı savunma yaptık. 10 birey kalınca da pozisyon vermedik, bu fazla önemliydi. Puanlar bir birine fazla yakın. Son haftalarda puan kayıpları yaşamıştık bugün kazanmak önemliydi. Hakemler ve cümbür cemaat işini en içten şekilde yapmaları lazım. Maça etki etmemeliler. Maç maç bakarak gitmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 18.03.2018 21:22

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Kaynak: www.ajansspor.com

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