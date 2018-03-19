Chelsea uzatmada turladı! Pedro farkı…

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Leicester City ile Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

Leicester City 1-2 Chelsea
42’ 0-1Morata
76’ 1-1Vardy
105’ 1-2Pedro

42’de Alvaro Morata ile öne geçen Chelsea, 76’da Jamie Vardy’nin golüne engel olamayınca maç uzatmalara gitti. 

105’te sahneye çıkan Pedro, Schmeichel’ın üzerinden vurduğu kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını yarı finale taşıdı. 

Tarih: 18.03.2018 21:54
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Kaynak: www.ajansspor.com
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