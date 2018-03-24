Cenk Tosun’un takımı Everton’dan Galatasaraylı yıldıza kanca!

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Genç yıldızı Newcastle ve West Ham’ın peşinde Everton da takibe aldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla harikulade bir performansa imza atan Garry Rodrigues’in talipleri artan bir şekilde artıyor… Newcastle United ve West Ham’ın uzun süredir gündeminde bulunan genç yıldıza İngiltere’den bir kanca daha atıldı.

ÖNERI FAZLA YAKIN

Ada basınına kadar Cenk Tosun’un takımı Everton, Rodrigues’i takip ediyor. Kısa sürede Galatasaray’a resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.(A Spor)

Tarih: 20.03.2018 09:01
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Kaynak: www.ajansspor.com
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