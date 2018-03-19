Cenk Tosun, Başakşehir maçının ardından Beşiktaş’ı yorumladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş’ın 1-0 kaybettiği Medipol Başakşehir maçının arkasında A Spor’a açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi tribünden peşine düşüp takip eden Everton forması giyen yıldız oyuncu, “Bugün şayet bir mağlubiyet aldı Beşiktaş fakat daha fazla var. Kilit bir maçtı eski takım arkadaşlarıma güveniyorum şampiyon edinmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Premier Lig’de fazla hoş bir hava var. İnsan zevk alıyor. Birincil başlarda fizik olarak zorlandım lakin kondisyonumu güçlendirdim. Beşiktaş inşallah şampiyon olur. Öğretmen ile aramız zaten beni çok istemişti. Fazla güveniyor bana. Koruma amaçlı biraz daha fiziksel olarak yükselmemi bekledi.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 18.03.2018 21:08

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Kaynak: www.ajansspor.com

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