Çaykur Rizespor’un liderliği sürüyor

Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta maçlarının peşinde Çaykur Rizespor önderlik koltuğundaki yerini korudu.
Çaykur Rizespor, sahasında Adanaspor’a puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Puanını 53’e yükselten Rize ekibini MKE Ankaragücü takip etti. Başkent ekibi, haftanın son maçında sahasında Eskişehispor’u 1-0 yenerek puanını 52’ye çıkardı.
Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Adana Demirspor-Ümraniyespor: 0-1
Gaziantepspor-Tetiş Inşa Elazığspor: 0-3
Çaykur Rizespor-Adanaspor: 1-1
Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep: 0-6
Altınordu-Denizlispor: 2-1
Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: 5-4
Samsunspor-Boluspor: 0-0
MKE Ankaragücü-Eskişehirspor: 1-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|28
|15
|8
|5
|55
|33
|22
|53
|2.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|28
|15
|7
|6
|42
|27
|15
|52
|3.
|ÜMRANİYESPOR
|28
|15
|5
|8
|40
|27
|13
|50
|4.
|ALTINORDU
|28
|14
|6
|8
|48
|38
|10
|48
|5.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|28
|13
|8
|7
|50
|25
|25
|47
|6.
|BOLUSPOR
|28
|13
|5
|10
|40
|25
|15
|44
|7.
|İSTANBULSPOR
|28
|12
|6
|10
|32
|31
|1
|42
|8.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|28
|11
|8
|9
|38
|31
|7
|41
|9.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|28
|10
|10
|8
|39
|36
|3
|40
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|28
|12
|6
|10
|45
|41
|4
|39
|11.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|28
|10
|7
|11
|40
|35
|5
|37
|12.
|ADANA DEMİRSPOR
|28
|9
|7
|12
|37
|39
|-2
|34
|13.
|ADANASPOR
|28
|9
|7
|12
|31
|43
|-12
|34
|14.
|SAMSUNSPOR
|28
|7
|12
|9
|25
|32
|-7
|33
|15.
|ESKİŞEHİRSPOR
|28
|9
|7
|12
|47
|46
|1
|31
|16.
|DENİZLİSPOR
|28
|8
|6
|14
|32
|41
|-9
|30
|17.
|GRANDMEDİCAL MANİSASPOR
|28
|7
|3
|18
|27
|54
|-27
|15
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|28
|2
|4
|22
|13
|77
|-64
|1
Not: Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor’un üçer, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor’un ise 9’ar puanı silindi.
29. hafta programı
Ulusal takım arası nedeniyle Spor Toto 1. Lig’de gelecek hafta maç yapılmayacak.
Ligde 29. haftanın programı şöyle:
Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
İstanbulspor-Çaykur Rizespor
Adanaspor-Samsunspor
Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok
Akın Çorap Giresunspor-Altınordu
Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor
Tetiş Inşa Elazığspor-Grandmedical Manisaspor
Boluspor-Gaziantepspor
Denizlispor-MKE Ankaragücü
Tarih: 18.03.2018 20:44
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Kaynak: www.ajansspor.com
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