Çaykur Rizespor’un liderliği sürüyor

Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta maçlarının peşinde Çaykur Rizespor önderlik koltuğundaki yerini korudu.

Çaykur Rizespor, sahasında Adanaspor’a puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Puanını 53’e yükselten Rize ekibini MKE Ankaragücü takip etti. Başkent ekibi, haftanın son maçında sahasında Eskişehispor’u 1-0 yenerek puanını 52’ye çıkardı.

Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Adana Demirspor-Ümraniyespor: 0-1

Gaziantepspor-Tetiş Inşa Elazığspor: 0-3

Çaykur Rizespor-Adanaspor: 1-1

Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep: 0-6

Altınordu-Denizlispor: 2-1

Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: 5-4

Samsunspor-Boluspor: 0-0

MKE Ankaragücü-Eskişehirspor: 1-0

Takımlar O G B M A Y AV P 1. ÇAYKUR RİZESPOR 28 15 8 5 55 33 22 53 2. MKE ANKARAGÜCÜ 28 15 7 6 42 27 15 52 3. ÜMRANİYESPOR 28 15 5 8 40 27 13 50 4. ALTINORDU 28 14 6 8 48 38 10 48 5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 28 13 8 7 50 25 25 47 6. BOLUSPOR 28 13 5 10 40 25 15 44 7. İSTANBULSPOR 28 12 6 10 32 31 1 42 8. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 28 11 8 9 38 31 7 41 9. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 28 10 10 8 39 36 3 40 10. BALIKESİRSPOR BALTOK 28 12 6 10 45 41 4 39 11. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 28 10 7 11 40 35 5 37 12. ADANA DEMİRSPOR 28 9 7 12 37 39 -2 34 13. ADANASPOR 28 9 7 12 31 43 -12 34 14. SAMSUNSPOR 28 7 12 9 25 32 -7 33 15. ESKİŞEHİRSPOR 28 9 7 12 47 46 1 31 16. DENİZLİSPOR 28 8 6 14 32 41 -9 30 17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 28 7 3 18 27 54 -27 15 18. GAZİANTEPSPOR 28 2 4 22 13 77 -64 1

Not: Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor’un üçer, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor’un ise 9’ar puanı silindi.

29. hafta programı

Ulusal takım arası nedeniyle Spor Toto 1. Lig’de gelecek hafta maç yapılmayacak.

Ligde 29. haftanın programı şöyle:

Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

İstanbulspor-Çaykur Rizespor

Adanaspor-Samsunspor

Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok

Akın Çorap Giresunspor-Altınordu

Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor

Tetiş Inşa Elazığspor-Grandmedical Manisaspor

Boluspor-Gaziantepspor

Denizlispor-MKE Ankaragücü

Tarih: 18.03.2018 20:44

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Kaynak: www.ajansspor.com

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