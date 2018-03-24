Çalımbay, fark yarattı!

Trabzonspor’da Ersun Yanal’dan sonra boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Rıza Çalımbay, ortaya başarılı bir istatistik bilimi koydu. İki teknik adamın 18 maçlık performansına bakıldığında Yanal yüzde 27.7, Çalımbay ise yüzde 50’lik bir başarı yüzdesi elde etti.

Geçtiğimiz sezon takımın başına getirdiği Teknik Direktör Ersun Yanal ile 50. yılında her yerde yapılanmaya gitgide artarak üstünlük hedefleyen bordo-mavililer, Süper Lig’in birincil 8 haftasında, beklemedik saha sonuçlarının ardından Yanal ile yollarını ayırmıştı. Takımın başına Rıza Çalımbay’ı getiren Karadeniz ekibi, ligde bitmiş yükselişe geçerken doruk için umutlarını arttırmıştı. Ligin birincil yarısında aldığı sonuçların ardındaki umutlarını ikinci yarıya içeren bordo-mavililer tekrar tekrar aldığı beraberlik ve mağlubiyetler sonrası yarışın arkasından kalırken, Avrupa kupalarına katılma umutlarını ise sürdürdü.

Yanal 9 puanla 11. sırada bıraktı

Bordo-mavililer, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 6-1 gibi tarihi bir skor ile yenilmesinin arkasından Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal, takımı bıraktığında ise Trabzonspor 9 puan ile 11. sırada bulunuyordu ve lider ile arasında 13 puanlık fark vardı.

Trabzonspor’da Rıza Çalımbay döneminin başlamasıyla birlikte bordo-mavililer manâlı bir çıkış yakaladı. Ilk sözde sonunda Trabzonspor, 29 puan ile 7. sırada yer aldı ve lider ile arasında puan farkını 7’ye değin indirerek, şampiyonluk umutlarını Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına taşımıştı. Fakat, bordo-mavililer ikinci yarının başlamasıyla birlikte üst üste aldığı 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle beklentilerin altında kaldı.

Çalımbay yüzde 50’lik ortalama yakaladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendisinden önce görevde olan Ersun Yanal’dan daha başarılı bir grafik ortaya koydu. İki teknik adamın 18 maçlık performansına bakıldığında Yanal, 18 maçta 5 başarı, 7 beraberlik ve 6 bozgun elde etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 41 gole karşılık, kalesinde 32 gol gördü. Ersun Yanal, bu performansıyla yüzde 27.7’lik bir ortalama yakaladı.

Rıza Çalımbay ise 18 maçta 9 başarı, 6 beraberlik ve 3 bozgun elde etti. Laf konusu dönemde Trabzonspor 28 gol atarken kalesinde ise 15 gol fark etti. Çalımbay, bu grafik ile yüzde 50’lik bir başarı yüzdesi yakalayarak kendisinden önce görevde yer alan Ersun Yanal’ı solladı.

Avrupa için umutlarını taşıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de aldığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin gerisinde Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı. 42 puan ile 5. sıraya yükselen Karadeniz ekibi 4. sırada yer alan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya indirdi.

Tarih: 20.03.2018 10:17

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Kaynak: www.ajansspor.com

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