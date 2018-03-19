Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçını kazandı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi sanki final ilk maçında Almanya temsilcisi TTC Berlin Eastside’yi 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

 Bursa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kafe Sosyal Tesisleri’nde oynanan müsabakanın birincil eşleşmesinde, yeşil-beyazlıların Hong Konglu sporcusu Lee Ho Ching, konuk takım oyuncusu Palina Irina’yı 11-9, 11-6 ve 11-9’luk setlerle yenerek durumu 1-0’a getirdi.

Maçın ikinci eşleşmesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’un kaptanı Melek Hu, rakibi Hsien-tzu Cheng’i 11-7, 6-11, 8-11, 11-8 ve 11-6’lık setlerle 3-2 geçti ve skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü eşleşmede Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yana Noskova ile Shiho Matsudaira karşılaştı. Noskova, rakibini 11-9, 11-8, 6-11 ve 11-9’luk setlerle 3-1 yenerek takımına mücadelede 3-0’lık galibiyeti getirdi.

Maçın rövanşı 6 Nisan’da Almanya’da oynanacak.

Tarih: 18.03.2018 20:01
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Kaynak: www.ajansspor.com
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