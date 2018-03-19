Beşiktaş’tan Negredo açıklaması! Sakatlığı ciddi mi?

Beşiktaş’tan Alvaro Negredo’nun sıhhat hakkında bir açıklama geldi.

“M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe bölge futbolcumuz Alvaro Negredo, depresyon kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi’ne götürülmüştür.”

“Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun yapılan tetkikleri sonucu sağ zygoma ( elmacık ) kemiğinde depresyon kırığı tespit edilmiş olup, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ivedi ameliyata alınmıştır. Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilicek olan futbolcumuz, 1 hafta daha sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir.”