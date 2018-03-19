Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir kabusu!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir’e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ın turuncu-lacivert “kabusu” sürdü.

Rakibi karşısında galibiyet almakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, bir defa daha sahadan fena bir sonuçla ayrıldı.

Medipol Başakşehir ile 22. kere karşı karşıya gelen ve bunların sadece 4’ünü kazanabilen Beşiktaş, rakibine 6. kez yenildi.

İki ekip aralarında 20’si Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası’nda elde etmek üzere oynanan 22 maçın 12’si beraberlikle tamamlandı.

Medipol Başakşehir, lig maçlarında öne geçti

İki takım Süper Lig’de 20 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 5 galibiyetle Beşiktaş’ın önüne geçti.

Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmaların 4’ünü kazanırken, taraflar arasındaki 11 maçta da birliktelik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli takım 24 golle yanıt verdi.

Beşiktaş, son 15 devlete ait maçta 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, lig tarihinde şampiyon gelmekte en fazla zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 15 resmi maçtan sadece 2’sini kazanabildi.

Medipol Başakşehir, bu karşılaşmaların 4’ünde Beşiktaş’a fayda kurarken, 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Deplasmanda tek galibiyet

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile muhalif sahada yaptığı 11 devlete ait maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.

İki ekip, Medipol Başakşehir’in konut sahipliğinde 7’si Atatürk Olimpiyat, 4’ü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda elde etmek üzere 11 kez aleyhinde karşıya geldi. Ligde 10 ve Türkiye Kupası’nda bir kere rakibine davetli olan Beşiktaş, dış sahadaki tek galibiyetini 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 9 Kasım 2014’te oynanan karşılaşmayı kırmızı kartlar sebebiyle 9 birey tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 şampiyon ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda rakibine 5 kere mağlup olurken, 5 karşılaşmada da beraberlik aldı.

Beşiktaş ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları aralarında yapılan 20’si lig, 2’si kupa edinmek üzere 22 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

2007-2008:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 – 0

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 1

2008-2009:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 1

2009-2010:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1

İBB Spor-Beşiktaş Türkiye Kupası 1 – 0

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 0

2010-2011:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 – 2

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 1

Beşiktaş-İBB Spor Türkiye Kupası 2 – 2 (Kayseri’de)

2011-2012:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 1 – 1

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 2

2012-2013:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 2

2014-2015:

İ.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 1 – 2

Beşiktaş-İ.Başakşehir Süper Lig 0 – 0

2015-2016:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 2 – 0

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 2 – 2

2016-2017:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 – 1

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 3 – 1

2017-2018:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 – 1

M. Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 1 – 0

Tarih: 18.03.2018 21:57

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







