Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Schuster’in yeni takımı açıklandı!

Beşiktaş’ın eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster’in yeni takımı belirlenmiş oldu. Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, Alman teknik direktör Bernd Schuster ile anlaşma imzaladı.

Izah Etme yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan başarısız sonuçların arkasında Çinli teknik adam Ma Lin’in görevine son verildiği ve yerine Alman Schuster’in getirildiği belirtildi.

Çin Süper Lig’e bu sezon yükselen ve Atletico Madrid’den Yannick Carrasco ve Nico Gaitan gibi kayda değer oyuncuları transfer ederek iddialı bir kadro kuran Dalian Yifang, bu sezon çıktığı 3 maçta da puanla tanışamadı.

Daha önce Beşiktaş’ı da çalıştırmıştı

Teknik direktörlük kariyerinde 2010-11 sezonunda Beşiktaş’ta tahsis alan Schuster, son olarak 2013-14 sezonunda Malaga’yı çalıştırmıştı. Alman teknik adam, Real Madrid, Köln ve Shakhtar Donetsk gibi manâlı takımlarda da görev almıştı.

Tarih: 20.03.2018 11:17

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Kaynak: www.ajansspor.com

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