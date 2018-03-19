Beşiktaş sezonun en kötü şut performansını…

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Beşiktaş deplasmanda 1-0 kaybettiği Başakşehir maçında rakip kaleye gitmekte çok zorlandı. Beşiktaş maç baştan başa 16 şut çekerken yalnızca 2 kez kaleyi bulabildi. Beşiktaş takımında Talisca ve Babel’in isabetli şutları dıştan kaleyi bulan olmadı. 

Bu performans Beşiktaş’ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Fenerbahçe maçıyla birlikte sezon her tarafında asgari isabetli şut çektiği maçını oynamış oldu. 

Tarih: 18.03.2018 21:13
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Kaynak: www.ajansspor.com
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