Beşiktaş sezonun en kötü şut performansını…

Beşiktaş deplasmanda 1-0 kaybettiği Başakşehir maçında rakip kaleye gitmekte çok zorlandı. Beşiktaş maç baştan başa 16 şut çekerken yalnızca 2 kez kaleyi bulabildi. Beşiktaş takımında Talisca ve Babel’in isabetli şutları dıştan kaleyi bulan olmadı.

Bu performans Beşiktaş’ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Fenerbahçe maçıyla birlikte sezon her tarafında asgari isabetli şut çektiği maçını oynamış oldu.

Tarih: 18.03.2018 21:13

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







