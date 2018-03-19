Beşiktaş kaç gün izin yapacak? Belli oldu!

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 kaybederek irtifa yarışında bere aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş’ten 2 gün izin

Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, bir sonraki lig maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardındaki başlayacak.

Antrenman saat 18:00’de başlayacak

Beşiktaş, 21 Mart Çarşamba günü saat 18:00’de  gerçekleştireceği antrenmanla birlikte, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Ulusal takım kampındaki futbolcular antrenmanda yer alamayacak. ()

Tarih: 18.03.2018 22:09
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Kaynak: www.ajansspor.com
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