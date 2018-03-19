Beşiktaş forması giyen Adriano, Alanyaspor maçında yok!

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Beşiktaş deplasmana Medipol Başakşehir’e misafir oldu. Siyah-beyazlı takımın deneyimli bek oyuncusu Adriano Correia, bu maçta birincil 11’de sahaya çıktı.

Adriano cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu, 69.dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Suç Oluşturan sınırında bulunan Adriano, böylelikle bu kartın ardından cezalı duruma düşmüş oldu.

Alanyaspor maçında sahada olmayacak

Adriano, milli aradan sonra Beşiktaş’ın evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig 27.hafta maçında sahada olmayacak. ()

Tarih: 18.03.2018 20:37

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Kaynak: www.ajansspor.com

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