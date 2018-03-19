Beşiktaş Başakşehir’i yenemiyor! 5 maç oldu…

Beşiktaş deplasmanda oynadığı başakşehir maçını 1-0 kaybetti ve rakibi karşısıdna galip gelememe serisini 5 maça çıkardı. Bu sezon sahasında 1-1 berabere kalan deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, geçen sezon yeniden sahasında 1-1 berabere kalmış ayrıca deplasmanda 3-1 kaybetmişti. 2015-16 sezonun ikinci yarı maçında da Başakşehir’in konut sahibi olduğu maç 2-2 bitmişti. Beşiktaş en son 13.09.2015 tarihinde sahasında rakibini 2-0 yenmişti.

Beşiktaş lig tarihi boyunca Başakşehir ile oynadığı 20 lig maçında yalnızca 4 defa kazanabildi. Beşiktaş lig tarihinde 20 maç ve üstünde oynadığı rakipleri arasında başarı oranı en düşük takım Başakşehir oldu.

Tarih: 18.03.2018 20:59

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Kaynak: www.ajansspor.com

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