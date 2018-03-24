Bebek haberi sonrası Asena Atalay’dan flaş hareket!

Şükran Ovalı ikizlerinin kız olacağını duyurdu. Caner’un mutluluk haberleriyle kahrolan Asena Atalay da ‘dinlenmek istediğini söyleyerek’ programı bıraktı. Onun yerine Çağla Şikel getirildi.

Caner Erkin’le Şükran Ovalı çiftinden dün hoş haber geldi. güya, 3 buçuk aylık gebe olan Şükran Ovalı yakın çevresene kız bebek beklediklerini dile getirdi. Erkin’in Beykoz’daki villasında bebek odası için 100 bin liraya tadilat yapmaya başladığı da öğrenilmişti.

KAPRİSLERİYLE EKİBİ BIKTIRDI

Caner’den Çınar adında bir oğlu olan ve halen daha velayet davası süren Asena Atalay ise kahroldu. Şükran Ovalı’dan gelen her iyi haber karşı kıskançlığını bir şekilde kesin eden Asena Atalay bu kere de sunuculuğunu yaptığı televizyon programından ayrıldığını açıkladı. “Başka projelerde her yerde buluşabilmek adına veda ediyorum” diyen Asena Atalay’ın program ekibiyle yollarını neden ayırdığı merak konusu oldu. İki öbür iddia ortaya atıldı; biri Asena’nın kaprisleriyle ekibi bıktırdığı, diğeriyse güç günleri atlatmak için bir süre inzivaya çekilmek istediği…

‘YUVADAN UÇTU’ MESAJI

Yapımcı Timuçin Güner, sosyal ağ hesabından “Asena’nın merhametli ve fazla güzel bir kalbi var. Ne kaprisi vardır, ne şımarıklığı… Başka işler yerine getirmek istedi şimdilik yuvadan uçtu” ifadelerini kullandı. Asena’nın programı bırakma kararı aldıktan sonra gözyaşlarına boğulduğu bahis edildi

YERİNE ÇAĞLA GELDİ

Asena Atalay’ın yerine Çağla Şikel’ın geleceği açıklandı. Bunu duyan Demet Akalın, sosyal ağ hesabından Çağla Şikel’in fotoğrafını paylaşıp, “Dünyanın dargın en iyi kararı oh be pazarları magazin alacağız. Bahtı Açık olsun büyük kanala Çağla Şikel yakışırdı” notunu paylaştı. (Güneş)

Tarih: 20.03.2018 09:41

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Kaynak: www.ajansspor.com

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