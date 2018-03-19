Bayern Münih’e RB Leipzig dur dedi!

RB Leipzig ile Bayern Münih, Almanya Bundesliga’nın 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

RB Leipzig 2-1 Bayern Münih

12’ 0-1Sandro Wagner

37’ 1-1Keita

56’2-1Werner

Bayern Münih 12’de Wagner ile 1-0 öne geçerken Naby Keita 37’de skoru dengeye getirdi.

56’da ise sahneye Timo Werner çıktı ve Bayern’in tüm kulvarlardaki 16 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Leipzig puanını 43 yaparak 6. sıradaki yerini korudu. Lider Bayern ise 66 puanda kaldı.

Tarih: 18.03.2018 22:07

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Kaynak: www.ajansspor.com

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