Başakşehir’in koreografisi sosyal medyada tepki çekti! Atatürk detayı…Medipol Başakşehir’in Beşiktaş ile sahasında oynadığı rastlama öncesi açılan 18 Mart koreografisi, tepkiyle karşılandı. sosyal medya kullanıcıları, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın yer aldığı koreografide Atatürk’ün olmamasını sert bir dille eleştirdiler.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Fakat minimum maç değin, futbolcular sahaya çıktığında açılan koreografi gündeme oturdu. Türkiye haritası biçiminde açılan Türk Bayrağı’nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı’nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale’de minik yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Yapılan koreografide Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilememesi büyük tepki çekti.

sosyal ağ kullanıcıları, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın yer aldığı koreografide Atatürk’e yer verilmemesini sert sözlerle eleştirdiler. Yaptıkları paylaşımlarda Mustafa Kemal Atatürk’ün koreografide yer almamasının açıklanamaz olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, Medipol Başakşehir kulübünü amaç aldı. Eski Ulusal kaleci Rüştü Reçber de Atatürk’ün yer almadığı 18 Mart koreografisine karşı çıktı. beIN Sports’ta yorumculuk yapan Rüştü Reçber, konu ile ilgili olarak “Koreografi için Başakşehir kulübünü natürel ki kutluyoruz. Atatürk’ün silah arkadaşları; fakat ben Atatürk’ü göremedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu bildirmek istedim” dedi. (Skor)

Tarih: 19.03.2018 00:10

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Kaynak: www.ajansspor.com

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