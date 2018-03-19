Başakşehir’de Uğur Uçar, formayı hatırladı

Spor Toto Süper Lig’de üstünlük mücadelesi veren takımlardan biri olan Medipol Başakşehir’de Uğur Uçar, Beşiktaş maçına yedeklerde başladı ve oyuna sonradan girmek durumunda kaldı. Uçar, Caiçara’nın kırmızı kart görmesi sonrasında 14 maç sonra süre almış oldu.

Uğur Uçar sahada

Beşiktaş karşılaşmasının 62. dakikasında Caiçara’nın kırmızı kart görmesiyle 10 birey kalan konut sahibi takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu sezon yalnızca 153 dakika forma giyen Uğur Uçar’ı oyuna dahil etti.

Şans bulamamıştı

Caiçara’nın transferinin gerisinde kadroya giremeyen ve sene sadece 2 lig maçında forma giyen Uğur Uçar, 12. haftada oynanan Galatasaray mücadelesinin peşinde ilk olarak bir lig maçında zaman aldı. Daha önce ligin 2. haftasında Başakşehir’in 3-1 mağlup olduğu Karabükspor maçında 63 dakika forma giyen Uçar, 12. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında ise Caiçara’nın cezası nedeniyle 90 dakika sahada kalmıştı.

Tarih: 18.03.2018 20:44

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Kaynak: www.ajansspor.com

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