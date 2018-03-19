Başakşehir’de iki isim cezalı duruma düştü!

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşısında karşıya geldi. Ev sahibi Başakşehir’de Junior Caiçara, bu maçta sahaya birincil 11’de çıktı.

Caiçara iki sarı karttan kırmızı kart fark etti

Brezilyalı sağ bek oyuncusu, mücadelenin 31.dakikasında rakibine yaptığı hareketin ardından hakem Halil Mulut Meler’den sarı kart fark etti. Futbolcu, maçın 62.dakikasında ise ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 birey bıraktı.

İki futbolcu, Akhisar maçında yok

Medipol Başakşehir’de ikinci sezonunu geçiren Junior Caiçara, Süper Lig’in bir sonraki haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak maçta cezalı olduğu için atama yapamayacak. Hem bu maçta 61.dakikada sarı kart görebilen Gael Clichy de cezalı duruma düşen isimlerden biri oldu. İki futbolcu, Akhisarspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. ()

Tarih: 18.03.2018 20:11

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Kaynak: www.ajansspor.com

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