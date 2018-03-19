Başakşehir maçı öncesi Caner Erkin’den şok hareket!

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Beşiktaş’ın milli sol beki Caner Erkin, Başakşehir maçı öncesi şok bir tavırda bulundu. 

Fanatik gazetesinin haberine kadar Caner maç öncesi ısınmada yer almazken o bölümü yerine koyma kulübesinde tek başına oturarak geçirdi. 

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 29 yaşındaki oyuncu maçın 82. dakikası dakikasına Atiba Hutchinson’ın yerine oyuna dahil olmuştu. 

Tarih: 18.03.2018 23:29
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Kaynak: www.ajansspor.com
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