Başakşehir maçı öncesi Caner Erkin’den şok hareket!

Beşiktaş’ın milli sol beki Caner Erkin, Başakşehir maçı öncesi şok bir tavırda bulundu.
Fanatik gazetesinin haberine kadar Caner maç öncesi ısınmada yer almazken o bölümü yerine koyma kulübesinde tek başına oturarak geçirdi.
Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 29 yaşındaki oyuncu maçın 82. dakikası dakikasına Atiba Hutchinson’ın yerine oyuna dahil olmuştu.
Tarih: 18.03.2018 23:29
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Kaynak: www.ajansspor.com
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