Başakşehir – Beşiktaş maçının devre arasında koridor karıştı!

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş takımları kozlarını paylaştı. Bu mücadelenin devre arasında ise gerilim arttı. İHA’nın haberine göre; devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler arasında kavga yaşandı.

Olaylar büyümeden engellendi

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’ı davetli ettiği karşılaşmanın devre arasında soyunma odası koridorları aniden karıştı. Başakşehirli ve Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra iki ekip antrenörleri de tartıştı. Kulüp görevlileri ve emniyet güçleri, olayların büyümesine engel oldu.

Arbede yaşanmıştı

Başakşehir’in sahasında Fenerbahçe’ye mağlup olduğu karşılaşmanın arkasında da iki kulüp futbolcular ve antrenörleri arasında aynı bir durum ortaya çıkmış ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmıştı.

Arda Turan ve Tolga Zengin detayı!

Öte Yandan Spor Arena’nın haberine kadar olayların merkezinde Arda Turan ve Tolga Varlıklı vardı. Beşiktaş teknik ekibinden bir kişinin hakeme itiraz eden Başakşehirli futbolcularla tartışırken Arda Turan araya girdi. Beşiktaş’tan o ismin Arda’ya küfür ettiği ve ardından ortalığın tam anlamıyla karıştığı iddia edildi. Bu duruma Tolga Zengin’in de fazla sinirnelip kendisini tutamadığı kaydedildi.

Tarih: 18.03.2018 20:19

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Kaynak: www.ajansspor.com

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