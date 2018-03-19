Başakşehir – Beşiktaş maçında Tudor sürprizi!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş’ı ağırlarken maçta sürpriz bir isim vardı.
Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor mücadeleyi locadan eski yardımcısı Ayhan Akman’la birlikte takip etti.
Dün Türkiye’ye gelen Hırvat teknik adam Fenerbahçe – Galatasaray maçında tribünlerde bulunmamıştı.
Tarih: 18.03.2018 20:19
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Kaynak: www.ajansspor.com
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