Başakşehir – Beşiktaş kat edilen mesafe istatistiği!

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği maçın kat edilen mesafe istatistikleri muhakkak oldu.
Uzatmalar da dahil son 33 dakikayı 10 kişiyi oynayan Başakşehir, 107.59 km mesafe kat ederken Beşiktaş 106.57 kilometrede kaldı.
Medipol Başakşehir ilk 3:
Mahmut Tekdemir 11.39
Edin Visca 10.45
Emmanuel Adebayor 10.24
Beşiktaş ilk 3:
Anderson Talisca 11.07
Adriano 10.22
Gökhan Gönül 10.21
Tarih: 18.03.2018 21:18
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Kaynak: www.ajansspor.com
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