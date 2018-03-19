Barcelona evinde güle oynaya!

Barcelona ile Athletic Club, İspanya La Liga’nın 29. hafta mücadelesinde karşısında karşıya geldi. Katalan ekibi oldukça kuytu gözüktüğü maçı gol yemeden kazanmasını bildi.

Barcelona 2-0 Athletic Club

8’ 1-0Paco Alcacer

30’ 2-0Messi

Maça iyi başlayan taraf konut sahibi Barcelona oldu. 8’de Paco Alcacer’le 1-0 öne geçen Katalanlar 30’da süper yıldızı Lionel Messi ile farkı ikiye çıkardı.

Maç baştan başa sayısız fırsattan yararlanamayan ev sahibi aldığı bu galibiyetle puanını 75’e yükseltti.

Barcelona ligde bütün 36 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

öte taraftan oyuna ikinci yarıda dahil olan Andres Iniesta taraftarların yoğun desteğiyle karşılaştı. Yıldız isim bu hafta içinde Çin’e mi gideceği yoksa Barcelona’da mı kalacağına nisan ayı başında karar vereceğini açıklamıştı.

Tarih: 18.03.2018 19:52

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Kaynak: www.ajansspor.com

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