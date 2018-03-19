Babel: ‘Rakiplerimiz puan kaybedecek’

Babel, Beşiktaş’ın 1-0 kaybettiği Medipol Başakşehir maçının ardındaki beIN Sports’a konuştu.

Babel’in açıklaması şu şekilde:

“Başakşehir’i tebrik etmek gerekli. mükemmel bir oyun ortaya koydular. Teknik direktörlerinin taktiklerini mükemmel uyguladılar. Önümüzde uzun bir yol var. Rakiplerimiz puan kaybedecek. Cümbür Cemaat üstünlük yarışından bahsediyor, maç maç bakmamız lazım. Bir sonraki maça odaklanmalıyız.”

Tarih: 18.03.2018 21:37

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Kaynak: www.ajansspor.com

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