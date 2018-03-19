Baba ile engelli kızının çabası dünya ikinciliği getirdi

Erzincanlı 19 yaşındaki engelli milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, antrenörü olan babası Osman Yavuz’un desteğiyle Polonya’nın Zakopane kentinde, Milletlerarası Özel Sporcular Spor Federasyonunun (INAS) düzenlediği Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası’nda kısa slalomda ikinci oldu.

Erzincanlı 19 yaşındaki işitme engelli olan ve söylev bozukluğu yer alan milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Polonya’da gerçekleştirilen Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası’nda kısa slalomda dünya ikincisi olarak gümüş madalya, büyük slalom ve Super-G yarışlarının toplamında ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Madalyalarını Zeytin Dalı Harekatı’nda devir alan ve şehit olan Mehmetçiğe hediye eden Ayşe, gelecek sene yapılacak Özel Sporcular Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına şimdiden başladı.

Antrenmanlarını babası ve antrenörü olan Osman Yavuz ile Ergan Dağı’nda sürdüren Ayşe, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kendisini bir lahza olsun yalnız bırakmayan ve kayak takımları ile ayakkabılarını da içeren babasıyla antrenmanlarını sürdüren ulusal kayakçı, gelecek yıl düzenlenecek Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasında birinci elde etmek için ter döküyor.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli kayakçı Ayşe Alın Yazısı Yavuz’un çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Ayşe’nin babasının sporcu olması nedeniyle minik yaşta kayakla tanışıp güzel başarılara imza attığını anlattı.

Ayşe’nin bu sene Polonya’da dünya ikinciliği elde ederek ülkenin gururu olduğunu ifade eden Mumcu, milli sporcunun azimli ve özverili olduğunu, antrenmanlarını da aksatmadığını dile getirdi.

Antrenör baba kızının ayakkabılarını taşıdı

Mumcu, ulusal kayakçının en büyük destekçisinin ailesi olduğunu anlatarak, “Ailesi, bilhassa babası yanından hiç ayrılmadı. Baba Osman Yavuz bütün antrenmanlarına gelip kızının kayaklarını, ayakkabılarını taşıdı. Bu meslek birliğiyle oluyor. Ailenin desteğiyle sporcularımız güzel başarılar alıyorlar. Başarısı nedeniyle bu gururu bize yaşattığı için kızımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Milli sporcunun ara vermeden gelecek sene yapılacak şampiyonanın hazırlıklarını başladığını anlatan Mumcu, “Milli kayakçımız inşallah antrenmanlarına sezon ardına kadar devam eder ve daha hoş dereceler alır.” temennisinde bulundu.

Özverili çalışmalarıyla dünya dereceleri elde ediyor

Baba Osman Yavuz ise “Kızımızla kibir duyuyoruz. Ayşe, 2004 yılında benim de sporcu olmam sebebiyle kayağa başladı. Sömestr tatillerinde kayak eğitimi aldı, liseye başladığında Özel Sporcular Federasyonuna gönderdik ve kayak kamplarına katıldı. Kızım oradaki dereceleri baştan sona kayak ulusal takımına seçildi. Özverili çalışmalarıyla ulusal takımda 3 sene tekrar tekrar dünya dereceleri elde ediyor.” ifadelerini kullandı.

Ulusal sporcu Ayşe Kader Yavuz da son şampiyonada dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü olduğunu anlatarak, bu başarılarını babasının desteğiyle aldığını söyledi.

Ayşe, “Babam bir uçtan bir uca dünya ikincisi oldum. İnşallah milli ekip antrenörlerimiz de yardım olursa seneye dünya şampiyonu olacağım. Tanıdığım ya da tanımadığım ahali bana sosyal medyadan mesaj atıyor, bu beni mutlu ediyor, desteklerini bekliyorum. Gelecek sene da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.”değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal sporcu, Zeytin Dalı Harekatı’na da muhabere ederek, “Polonya’daki dünya şampiyonasında aldığım madalyaları Afrin’deki Mehmetçiklerimize ve şehitlerimize hediye ediyorum.” şeklinde bakış belirtti.

Tarih: 19.03.2018 11:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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