Anadolu Efes’in konuğu Khimki

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Khimki’yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği oluşturacağı tesadüf saat 20.45’te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Ligde alışılagelmiş sezonu birincil 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off’a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, geride kalan 26 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 15 başarı ve 11 mağlubiyetli Khimki ise averajla 5. sırada bulunuyor.

Birincil yarıda Rusya’da oynanan karşılaşmayı Khimki 86-68 kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 618. maç

Anadolu Efes, Khimki karşısında Avrupa kupalarındaki 618. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa kupalarında bugüne dek 617 yarışma yapan lacivert-beyazlılar, 339 başarı ve 278 mağlubiyet yaşadı.

öte taraftan, THY Avrupa Ligi’nde 2001-2002 sezonundan itibaren bulunan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 370. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 369 maçta 182 galibiyet alırken, 187 kere de sahadan mağlup ayrıldı.

Tarih: 20.03.2018 09:55
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Kaynak: www.ajansspor.com
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