Anadolu Efes’in konuğu Khimki

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Khimki’yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği oluşturacağı tesadüf saat 20.45’te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Ligde alışılagelmiş sezonu birincil 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off’a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, geride kalan 26 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 15 başarı ve 11 mağlubiyetli Khimki ise averajla 5. sırada bulunuyor.

Birincil yarıda Rusya’da oynanan karşılaşmayı Khimki 86-68 kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 618. maç

Anadolu Efes, Khimki karşısında Avrupa kupalarındaki 618. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa kupalarında bugüne dek 617 yarışma yapan lacivert-beyazlılar, 339 başarı ve 278 mağlubiyet yaşadı.

öte taraftan, THY Avrupa Ligi’nde 2001-2002 sezonundan itibaren bulunan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 370. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 369 maçta 182 galibiyet alırken, 187 kere de sahadan mağlup ayrıldı.

Tarih: 20.03.2018 09:55

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Kaynak: www.ajansspor.com

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