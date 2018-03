Anadolu Efes, Dünya Down Sendromu Günü’nü unutmadı

Spread the love

Dünya genelinde 21 Mart’ta kutlanan Dünya Down Sendromu Günü’nün 2018’deki en manâlı durağı, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Anadolu Efes-Khimki Moskova maçı olacak. Özel Olimpiyatlar Türkiye, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nden gelecek konukların yanı sıra bütün down sendromlu bireyler de iki aile üyesi ya da eğitmenleriyle birlikte karşılaşmayı bedava izleyebilecek.

Efes’in konuğu Khimki

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 27. maçlar gününde Sinan Erdem Spor Salonu’nda Khimki Moskova’yı ağırlayacak. Karşılaşma, 21 Mart Çarşamba günü 20.45’te başlayacak.

Özel konuklar, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacak

Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne olacak karşılaşmada bununla birlikte down sendromlu konukları, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacaklar.

Anadolu Efesliler, bu sayede sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıkacak ve “Hakiki Dostlar, Kromozom Saymaz” diyecekler.

Anadolu Efes, down sendromlu vatandaşları Sinan Erdem Spor Salonu’na ziyafet ediyor

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nün Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki bütün basketbolseverler ile birlikte kutlanacağı maç için Anadolu Efes Spor Kulübü, bütün down sendromlu bireyleri Khimki Moskova karşılaşmasına misafir etme ediyor.

Bu özel dilekçe kapsamında iki aile üyesi ya da eğitmenleri ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu’na gelecek olan down sendromlu basketbolseverler salon dışındaki gişeden bedava maç biletlerini alabilecekler.

Tarih: 20.03.2018 13:19

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da