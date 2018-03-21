Ali Koç o sayıyı açıkladı! Başkanlık seçiminde…

Ali Koç, web sitesine girip bilgilerini paylaşan kongre üyesi sayısını açıkladı! WOW Hotel’de düzenlenen oturumda sarı lacivetli kongre üyelerine seslenen Koç, 6800 kişinin başkanlık seçimi için bilgilerini paylaştığını söyledi.

Ali Koç, internette açtıkları siteye kongre üyelerinin yoğun bir şekilde bilgilerini gönderdiğini aktararak, “Biz bugüne kadar yalnızca kendi projelerimizi, felsefemizi aktardık. Kulüpte gördüğümüz yanlışları ise bahsetmek açık havada kimse hakkında hayali senaryolar üretmedik. ‘Bu şekilde tercih kazanamazsın, kiminle dans ettiğinizi biliyor musunuz.’ şeklinde eleştiriler aldık. Bizler çıktık, sizler de bu eski kalıplardan çıkın lütfen. Biz bir yola girdik, ok yaydan çıktı. Söz konusu Fenerbahçe ise benden daha kefilini bulamazsınız. Kurduğumuz siteye bugün net bilgilerini veren 6 bin 800 üyemiz var. Buna da bizim kemik oyumuz diyelim.” değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç’un verdiği sayı akıllara Fenerbahçe yapılan son iki başkanlık seçiminde adayların aldığı oy sayılarını getirdi.

Mevcut başkan Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile girdiği başkanlık yarışını 6821 oyla kazanmış, Aydınlar ise 2386 oy almıştı.

Yıldırım, Hulusi Belgü ile girdiği başkanlık yarışını ise 5504 oyla kazanmıştı. Belgü, 1144 oyla seçimi tamamlamıştı.

Tarih: 19.03.2018 21:47

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Kaynak: www.ajansspor.com

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