Akhisarspor, milli arayı boş geçmeyecek

Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada 25 Mart Pazar Günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok ile Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’nda hazırlık maçı yapacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor, 3 günlük iznin ardından yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde toplanarak ligin 27. haftasında sahasında davetli edeceği Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yarın saat 19.00’da çalışmalara başlayacak olan T.M. Akhisarspor, ulusal maç arası sebebiyle 25 Mart Pazar günü saat 16.00’da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok ile Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’nda hazırlık maçı yapacak.

Ligin bitimine 8 hafta kala 9 başarı, 7 beraberlik ile 34 puan toplayan ve 9. sırada yer alan Akhisarspor’da maksat, ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak.

Tarih: 20.03.2018 12:41

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Kaynak: www.ajansspor.com

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