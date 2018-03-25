Akbatı Koşusu, Bahçeşehir’de yapılacak

Misafirlerini spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturmayı amaçlayan Akbatı Koşusu, 1 Nisan Pazar günü saat 09.00’da Bahçeşehir’de gerçekleşecek. Kayıtların internet üzerinden devam ettiği Akbatı Koşusu’nun gelirlerinin bir kısmı Tohum Türkiye Otizm Erken Teşhis ve Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Evraklar için data

Her yaştan misafirini spor, dinç yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturacak koşuda üç farklı parkur olacak. 09:00-11.00 saatleri aralarında yetişkinler için 10K- 5K parkurlarında asfalt koşusu; 10.:45’te ise 4-12 yaş çocuklar için Akbatı Çocuk Koşusu gerçekleşecek. Akbatı Koşusu web sayfası www.akbatikosu.com üzerinden tescil yapılabilir.

Neşelendirici bir gün geçirecekler

Koşunun gerisinde Karnaval Park alanında saat 16.00’a değin devam edecek etkinliklerde, müzik dinletileri, dinç yaşama dair kısa söyleşiler ve origami, makers club ve masal okuma gibi yaratıcı çocuk etkinlikleri ile tüm misafirler neşeli bir gün yaşayacak. Dileyenler WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile meslek birliği ile düzenlenecek sanal realite gözlüğü ile su aşağıda deniz kaplumbağalarıyla yüzme deneyimi de yaşayacak.

Ayrıca Bahçeşehir bölgesinde koşuyla ilgilenenleri bir araya getirmek hem de koşuya gönül veren tüm sporculara konut sahipliği yapmanın amaçlandığı Akbatı Koşusu, çocuk koşusu sponsoru KidZania ve irtibat sponsoru Power FM’in katkılarıyla 1 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

Program

07.30 – Kit Dağıtımı ve açılış

09.00 – 10K

09.10 – 5 K

10.45 – Akbatı Çocuk Koşusu

11.30 – Ödül Töreni

12.00-16.00 Festival Park etkinlikleri

Akbatı Hakkında

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO A.Ş. kadar hayata geçirilen Akbatı, 200’e yakın mağaza, 9 sinema salonu, dinlenme ve buluşma adresi olan özel tasarımlı alanlar, çocuk oyun ve eğitim alanları ile dünya mutfaklarını buluşturan restoranların yer aldığı Restaurantlar Meydanı ile hizmet vermektedir. Akbatı, aldığı ödüllerle ulusal ve uluslararası platformlarda da başarısını tescillemiştir. Akbatı, yeşil bina değerlendirme sistemi olan BREEAM In Use (Yapı Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) Sertifikasına “Excellent” seviyesinde sahiptir.

Tarih: 20.03.2018 12:10

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Kaynak: www.ajansspor.com

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