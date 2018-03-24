Ağrılı atletler krosa damga vuruyor!

Sızı’nın engebeli iklim koşullarında büyük emek vererek Türkiye şampiyonluğunu kazanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) kros takımı gözünü elemelere çevirdi. Ağrılı sporcular, İsviçre’de yapılacak Dünya Kros Şampiyonası elemelerinde 3 sporcusuyla Türkiye’yi temsilcilik edecek.

Türkiye’yi temsilcilik edecekler

AİÇÜ Cisim Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, tamamı milli sporcu olan 6’sı kız 12 öğrencisinin elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Üniversite, ulusal sporcuları Nuran Satılmış, Fatma Demir ve Ramazan Karagöz’ün Gebze’de elde ettiği ekip birinciliği ve ferdi dalda Türkiye üçüncülüğüyle 7 Nisan’da İsviçre’de yapılacak Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası elemelerinde Türkiye’yi temsil edecek.

Daha önce Türkiye, dünya, balkan ve Avrupa’da çoğu önemli dereceler elde eden milli sporcular ise yeni madalyalar için Ağrı’nın zorlu arazi yapısına az daha meydan okuyor.

Eğimli arazilerin bulunduğu dağ yamaçlarında kasırga ve zorlu koşullara aldırış etmeyen sporcular, yeni madalyalar galip gelmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

“Türkiye, dünya ve balkan şampiyonlarımız var”

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin atletizm ve krosta uzun süredir Türkiye ve dünya genelinde çoğu başarıya imza attığını belirtti.

Öğrencilerin İsviçre’deki elemelerde Türkiye’yi temsilcilik edeceklerini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:

“Ulusal takım kamplarında acilen çoğu öğrencimiz var. Milli takıma baktığımızda atletizm ve krosta takriben yüzde 50’si bizim öğrencilerimizden seçiliyor. Bu da bizi onurlandırıyor. Yalnızca atletizm de yok, güreş ve kick boksta da Türkiye birinciliği, üçüncülüğü derecelerimiz var. Daha önce atletizmde başta dünya şampiyonu üniversitemizden çıktı. Bu cumhuriyet tarihinde bir birincil. Onun dışarıda birçok alanda Türkiye, dünya ve balkan şampiyonlarımız var. Bu anlamda mutlu ve gururluyuz.” diye konuştu.

“Olimpiyatlar ve dünya şampiyonasına göndereceğiz”

Elde edilen başarının sırrının çok çalışmak olduğunun altını çizen Karabulut, şunları kaydetti:

“Ciddi sporcular çıkartan bir iliz. Üniversitemiz bu anlamda lokomotif oldu. Tüm branşlarda ayrıcalıksız başarılıyız. Fakat bir takım alanlarda fazla daha fazla başarılıyız. Bunlardan biri de atletizm. İnşallah sporcularımız, İsviçre’de ülkemizin bayrağını dalgalandırarak buraya gelecekler. daha sonra da genç kardeşlerimizi olimpiyatlar ve dünya şampiyonasına göndereceğiz.”

Hedefleri Türk bayrağını dalgalandırmak

Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası elemelerine hazırlanan milli atletlerden Fatma Demir de 12 yıldır sürdürdüğü spor yaşantısına çoğu üstünlük sığdırdığını vurguladı.

“Ülkemizi milli ve milletlerarası çoğu yarışmada temsilcilik ettiğim için çok mutluyum.” diyen Fatma, şöyle konuştu:

“Türk bayrağını dalgalandırma ve milli marşın çalınmasını karşılamak olağanüstü sevinç veriyor. İklim şartları kadın sporcular için gerçekte daha da kuvvet oluyor. Hava sıcaklığı sıfırın aşağı 30 dereceyi buluyor. Buna rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve inandığımız için başarılarımız da devam ediyor.”

Gebze’deki yarışta ferdi dalda Türkiye üçüncülüğü elde eden Ramazan Karagöz de 2013’de Avrupa Dağ Koşusu’nda üstünlük, 2014’de Polonya’daki Dünya Dağ Koşusu’nda ikincilik elde ettiğini anımsattı.

Ramazan, “Türkiye’nin öbür illerinden gelecek arkadaşlarımla 6 kişiden oluşacak takımda yer alacağım. 10 kilometre koşuda inşallah ayrıca ferdi hem de ekip olarak bayrağımızı dalgalandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 20.03.2018 11:29

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Kaynak: www.ajansspor.com

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