Abdullah Avcı’dan Şenol Güneş’e karşı 3. galibiyet!

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kere birbirine rakip oldu.
Turuncu-lacivertli takımın 1-0’lık galibiyetiyle Avcı, Güneş’in yönettiği takımlara karşı 3. galibiyetini elde etti.
İki teknik adam arasındaki rekabette Şenol Güneş’in, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın başında Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir’e aleyhinde 5 galibiyeti bulunuyor.
Avcı ile Güneş’in, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın başındaki rekabetinde ise Abdullah Avcı 2-1’lik üstünlüğe sahip.
Tarih: 18.03.2018 21:50
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Kaynak: www.ajansspor.com
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