Abdullah Avcı’dan Şenol Güneş’e karşı 3. galibiyet!

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kere birbirine rakip oldu.

Turuncu-lacivertli takımın 1-0’lık galibiyetiyle Avcı, Güneş’in yönettiği takımlara karşı 3. galibiyetini elde etti.

İki teknik adam arasındaki rekabette Şenol Güneş’in, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın başında Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir’e aleyhinde 5 galibiyeti bulunuyor.

Avcı ile Güneş’in, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın başındaki rekabetinde ise Abdullah Avcı 2-1’lik üstünlüğe sahip.