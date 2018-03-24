Abdullah Avcı, büyüklerin kabusu oldu

Beşiktaş’ı yıkıp yükseklik yarışında haftanın galibiyetini bölge Başakşehir, 4 büyüklerin kabusu oldu. Abdullah Avcı’nın ekibi bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 7 maçın sadece 1’ini kaybetti, bütün 14 puan elde etti.

Fenerbahçe ile Galatasaray berabere kaldı; Beşiktaş’ı mağlup eden Başakşehir şampiyonluk yarışında haftayı en karlı ekip olarak kapattı. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin bu sezonki başarısının sırrı ise 4 büyüklerde saklı… O Kadar ama Turuncu-Lacivertliler, ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile şu belli başlı kadar oynadığı 7 maçta yalnızca 1 bozgun aldı. 4 kere galibiyete uzanan Başakşehir, 2 maçta ligin devleriyle berabere kaldı.

Yalnızca Fener’e yenildi

4. haftada Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-2 deviren Abdullah Avcı’nın ekibi, bu sezon büyükler karşısındaki tek mağlubiyetini de Fenerbahçe önünde 21. haftada yaşamıştı. Beşiktaş’la ligin ilk yarısında berabere kalıp, önceki gün rakibini deviren Turuncu-Lacivertliler, Trabzonspor’dan da 2 karşılaşmada 4 puan aldı. En ağır yenilgiyi 12. haftada Tudor’lu Galatasaray’a yaşatan Başakşehir, 5-1’lik skorla zafere uzanmıştı.

Averajda da üstün

Fenerbahçe’nin bir adım geride kaldığı üstünlük yarışında Galatasaray ve Beşiktaş ile daha önemli bir çekişmeye giren Başakşehir’in en büyük artılarından biri de, iki rakibine karşı averajda üstün olması. Kartal’ı bu hesapta sollayan Turuncu- Lacivertliler, henüz ikinci maç oynanmamasına rağmen Galatasaray’ı ilk yarıda 5-1 yendiği için epeyce avantajlı. (Fanatik)

Tarih: 20.03.2018 08:51

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







