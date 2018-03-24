A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Emre Mor’un yerine…

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Mircea Lucescu yönetimindeki A Milli Futbol Takımı’nda Emre Mor’un yerine kadroya ağırlama edilen ad belli oldu. Ay-yıldızlı ekibin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının namzet kadrosuna Alper Potuk dahil edildi.

Emre değil, yerine Alper

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “İspanya’nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları namzet kadrosundan çıkarıldı. Emre Mor’un yerine, Fenerbahçe futbolcusu Alper Potuk kadroya dahil edildi” ifadelerine yer verildi.

Tarih: 20.03.2018 11:11
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Kaynak: www.ajansspor.com
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