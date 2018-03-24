A Milli Futbol Takımı’na yeni forma

A Milli Futbol Takımı için Nike firması tarafından yeni iç saha ve deplasman formalarının tanıtımı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunundan yapılan açıklamaya tarafından ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi. Milliler, iç saha formasını ilk olarak 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadı’nda oynanacak maçta giyecek.

Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları bulunurken ay-yıldızlı amblem, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Hem formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi. Türk Milli Takımı’nın 95 takvim tarihinden izler taşıyan formalar, oyuncuları sahada baskı aşağı kuru ve serin tutmaya yardım etmek için teri vücuttan arındıran teknolojiyle üretildi.

Öndeki numaralar formanın sağ göğüs kısmında yer alırken formanın üzerinde hava geçirgenliği yüksek bir alan oluşturuldu. Hem önceki formalarda hava sıcaklığı yüksek olduğunda numaraların formayı sırta yapıştırdığını bildiren futbolcuların geri bildirimleri ışığında, yeni formada numaraların iç kısmında yapışmayı önleyici “vapor knit” teknolojisi araç gereç kullanıldı.

İç saha formasının şortları kırmızı renkte tasarlanırken, deplasman şortlarında beyaz tercih edildi. Şortların bakımlı kesimi, hareket kabiliyetini ve konforu artırmak için önleyici “vapor knit” teknolojisiyle özel tasarlandı.

– Koleksiyonu yıldız adayları tanıttı

Koleksiyonun tanıtımı için A Milli Ekip’ın golcüsü Cenk Tosun’un yanı sıra Türk futbolunun gelecekteki yıldızları kamera karşısına geçti.

A Milli Ekip kadrosuna çağrılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, 17 Yaş Altı Milli Takımı’ndan Galatasaraylı Mustafa Kapı, 15 Yaş Altı Ulusal Takımı’ndan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile Kadın Ulusal Takımı oyuncuları Didem Karagenç, Ecem Eli Bol ve Ece Türkoğlu, tanıtım çekimlerinde yer aldı.

Milli Futbol Takımı için tasarlanan iç saha ve deplasman formaları “eshop.tff.org” üzerinden satışa çıkarıldı. Formalar 29 Mart’tan itibaren de tüm Nike mağazaları ve “nike.com” adresinden satışa sunulacak.

Tarih: 20.03.2018 10:40

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Kaynak: www.ajansspor.com

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