A Milli Futbol Takımı toplandı! İlk çalışma…

A Ulusal Futbol Takımı, Antalya’da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul’da toplanarak birincil çalışmasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki tesislerinde bir araya gelen millilerin, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

Aday kadroda yer alan ve dün kulüplerinin maçında forma giyen futbolcuların, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı, diğer oyuncuların ise antrenmanda rahat bölge oyunları üzerinde durduğu kaydedildi.

Milli ekip, hazırlıklarını yarın Riva’daki tesislerde oluşturacağı antrenmanla sürdürecek.

Tarih: 19.03.2018 23:10

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Kaynak: www.ajansspor.com

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