2. Lig Kırmızı Grup’ta 27. hafta maçları tamamlandı

admin
Spread the love

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 27. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup’ta haftanın son maçında Menemen Belediyespor, sahasında Tokatspor’u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Grupta puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. MENEMEN BELEDİYESPOR 27 19 4 4 55 18 37 61
2. HATAYSPOR 27 18 5 4 47 11 36 59
3. AFJET AFYONSPOR 27 17 7 3 52 25 27 58
4. SİVAS BELEDİYESPOR 27 16 7 4 44 22 22 55
5. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 27 13 10 4 44 24 20 49
6. İNEGÖLSPOR 27 14 7 6 42 33 9 49
7. KEÇİÖRENGÜCÜ 27 14 6 7 62 32 30 48
8. SARIYER 27 11 4 12 37 33 4 37
9. KASTAMONUSPOR 1966 27 11 3 13 38 35 3 36
10. TOKATSPOR 27 9 8 10 29 37 -8 35
11. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 27 9 6 12 28 35 -7 33
12. EYÜPSPOR 27 9 4 14 39 52 -13 31
13. AMED SPORTİF FAALIYETLER 27 9 6 12 34 35 -1 30
14. BUCASPOR 27 8 6 13 40 47 -7 27
15. TUZLASPOR 27 7 5 15 33 45 -12 26
16. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 27 5 7 15 25 46 -21 22
17. KOCAELİ BİRLİKSPOR 27 4 3 20 20 54 -34 12
18. MERSİN İDMANYURDU 27 1 0 26 14 99 -85 -18

Anekdot: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor’un üçer, Mersin İdmanyurdu’nun 21 puanı silindi.

Tarih: 18.03.2018 22:06
——————————-
Kaynak: www.ajansspor.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir