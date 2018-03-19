TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 27. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup’ta haftanın son maçında Menemen Belediyespor, sahasında Tokatspor’u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Grupta puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|27
|19
|4
|4
|55
|18
|37
|61
|2.
|HATAYSPOR
|27
|18
|5
|4
|47
|11
|36
|59
|3.
|AFJET AFYONSPOR
|27
|17
|7
|3
|52
|25
|27
|58
|4.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|27
|16
|7
|4
|44
|22
|22
|55
|5.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|27
|13
|10
|4
|44
|24
|20
|49
|6.
|İNEGÖLSPOR
|27
|14
|7
|6
|42
|33
|9
|49
|7.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|14
|6
|7
|62
|32
|30
|48
|8.
|SARIYER
|27
|11
|4
|12
|37
|33
|4
|37
|9.
|KASTAMONUSPOR 1966
|27
|11
|3
|13
|38
|35
|3
|36
|10.
|TOKATSPOR
|27
|9
|8
|10
|29
|37
|-8
|35
|11.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|27
|9
|6
|12
|28
|35
|-7
|33
|12.
|EYÜPSPOR
|27
|9
|4
|14
|39
|52
|-13
|31
|13.
|AMED SPORTİF FAALIYETLER
|27
|9
|6
|12
|34
|35
|-1
|30
|14.
|BUCASPOR
|27
|8
|6
|13
|40
|47
|-7
|27
|15.
|TUZLASPOR
|27
|7
|5
|15
|33
|45
|-12
|26
|16.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|27
|5
|7
|15
|25
|46
|-21
|22
|17.
|KOCAELİ BİRLİKSPOR
|27
|4
|3
|20
|20
|54
|-34
|12
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|27
|1
|0
|26
|14
|99
|-85
|-18
Anekdot: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor’un üçer, Mersin İdmanyurdu’nun 21 puanı silindi.
Tarih: 18.03.2018 22:06
——————————-
Kaynak: www.ajansspor.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da