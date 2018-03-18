Volkan Demirel’den inanılmaz istatistik

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Galatasaray’a karşı 33. defa kaleyi korudu. Sahanın en iyi isimlerinden biri olan ve ola ki de sarı-lacivertli ekibi yenilgiden kurturan tecrübeli file bekçisi acayip bir istatistiğe de imza attı.

Volkan, Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla iç sahada forma giydiği hiçbir derbi maçında yenilgi yüzü görmedi.

Toplam 37 maça çıkan sarı-lacivertli ekibin kaptanı 21 galibiyet, 16 birliktelik fark etti…

Başarılı kaleci, 26’sı lig, 4’ü Türkiye Kupası, 2’si TFF Süper Kupa, biri de özel edinmek üzere 33 Galatasaray derbisinde ise 16 galibiyet, 9 birliktelik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımla oynanan maçlarda meşin yuvarlağı 25 kere ağlarından dışında tutmak zorunda kaldı.

Volkan dün gece de Süper Lig’de maksimum kurtarış yaptığı maçı oynadı. Beş tane net pozisyonu çıkaran kaptan, üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

(Skorer)

Tarih: 18.03.2018 10:35

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Kaynak: www.ajansspor.com

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