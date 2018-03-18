Vida’ya milli davet!

2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Peru ve Meksika ile karşılaşacak Hırvatistan Ulusal Takımı’nın namzet kadrosuna, Beşiktaş’tan Domagoj Vida da gösteri edildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya tarafından teknik direktör Zlatko Dalic, Rusya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bu ay oynayacakları iki hazırlık maçının 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Kadroya Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida da çağrıldı.

Peru ile 23 Mart, Meksika ile 27 Mart’ta ABD’de karşılaşacak Hırvatistan’ın namzet kadrosu şöyle:

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Sıkı Savunma: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Zoran Nizic (Hajduk Split), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Duje Cop (Standard Liege), Nikola Kalinic (Milan)

Tarih: 18.03.2018 12:08

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Kaynak: www.ajansspor.com

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