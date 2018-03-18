Ümit Milli Futbol Takımı toplanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup’ta İsveç ve Malta ile oluşturacağı maçlar için yarın toplanacak.

Milliler, Alanya’daki Bahçeşehir Okulları Stadı’nda 23 Mart Cuma günü saat 17.00’de İsveç, 27 Mart Salı günü saat 18.00’de de Malta ile karşılaşacak.

Namzet kadroya ziyafet edilen oyuncular, yarın Antalya’nın Belek beldesinde yer alan Calista Luxury Resort Otel’de bir araya gelecek.

Teknik direktör Alpay Özalan yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna çağrılan oyuncular şunlar:

Kaleci: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Berke Özer (Altınordu), Altay Bayındır (MKE Ankaragücü)

Savunma: Savaş Polat (Konya Anadolu Selçukspor), Yusuf Acer (Altınordu), Merih Demiral (Sporting Lizbon II), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Gökhan Kardeş (Juventus Bükreş), Fatih Aksoy (Beşiktaş), Alperen Babacan (Denizlispor)

Orta saha: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Ahmed Ildiz (Kasımpaşa), Harun Alpsoy (Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Orkan Çınar (Atiker Konyaspor), Melih Okutan (Boluspor), Yusuf Sarı (Olimpique Marsilya), Barış Herif (Altınordu), Berk Yıldız (Evkur Yeni Malatyaspor)

Forvet: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Deniz Hümmet (Trelleborgs)

Ümit Milli Futbol Takımı, grupta oynadığı 5 maçta topladığı 5 puanla beşinci sırada bulunuyor.