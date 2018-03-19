Türkiye Golf Federasyonu (TGF) göre Antalya’da düzenlenen Türkiye Golf Turu dördüncü ayak yarışları sona erdi.
Serik ilçesine emrindeki Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 27 sporcu uğraş etti.
Erkeklerde Taurus Golf Kulübünden Leon Açıkalın 225 gross skorla birinci, ferdi golfçüler Hakan Yamaç 226 gross skorla ikinci, Deha Özer Senay 228 gross skorla üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde ise Kemer Golf Kulübünden Serra Evrengil 224 gross skorla birinci, İGGA Golf Kulübünden Begüm Yılmaz 232 gross skorla ikinci, Klassis Golf Kulübünden Tuğçe Erden ise 237 gross skorla üçüncü sırayı aldı.
Turnuvanın beşinci ayağı 30 Mart-1 Nisan’da Antalya’da yapılacak. Altıncı etap sonundaki sıralamada birincil 3’e girecek erkek ve bayan sporcular, Avrupa Ekip Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsilcilik etmeye yargı kazanacak.
Tarih: 18.03.2018 14:40
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Kaynak: www.ajansspor.com
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